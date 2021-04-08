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    ДУМК призывает передавать корзины на ауыз ашар путем доставки

    8 Апреля 2021, 18:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Духовное управление мусульман Казахстана призывает передавать корзины на ауыз ашар путем доставки, обеспечивая безопасность других. Об этом рассказал Главный муфтий, Председатель ДУМК Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во время Оразы мы все привыкли к ауыз ашару, Тарауиху. К сожалению, Аллах уготовил нам такое испытание. Этот период мы должны пройти со всей ответственностью, мудростью. Сейчас по мере возможности пропагандируем такой путь: давать ауыз ашар через «корзины для Ораза». Ряд регионов страны находятся в «красной», еще несколько - в «желтой» зонах. Поэтому, соблюдая все меры предосторожности, будем передавать дистанционно, с доставкой, такие корзины на ауыз ашар. Таким образом, мы проявим уважение друг другу», - отметил Наурызбай кажы Таганулы.

    Главный муфтий отметил, что верующие получат одинаковый саваб от того, проведут ли ауыз ашар дома или передадут через доставку тем, кто держит пост.

    «Будет одинаковый саваб в обеих случаях: передадите с доставкой до дома или проведете ауыз ашар дома. Давать ауыз ашар - суннет, доброе дело. Но и не обязательно проводить ауыз ашар. А сохранение здоровья и безопасности людей считается обязательным амалом для нас», - добавил Главный муфтий.

    Ранее сообщалось о том, что в этом году священный месяц Рамазан начинается 13 апреля и продлится до 12 мая.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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