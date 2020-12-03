ДУМК передало в акмолинские колонии кислородные концентраторы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Благотворительный фонд «Закят» передал в учреждения акмолинского ДУИС кислородные концентраторы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.
Духовное управление мусульман Казахстана занимается реализацией социальных программ, таких как оказание помощи детям и многодетным семьям, медицинским и социальным учреждениям, особенно в период всеобщей пандемии.
Не остались без внимания и режимные учреждения уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области. На базе ДУИС области состоялась встреча руководителя ведомства Кайрата Айдарбекова и главы благотворительного фонд «Закят» при Духовном управлении мусульман Казахстана по Акмолинской области Ерболата Шарипова.
«Благотворительность – это не оказание неких услуг или, скажем, создание более комфортного проживания, в первую очередь, это желание подать нуждающемуся руку помощи и оторвать от безнадежности. То есть попытаться исцелить духовным словом и делом. Сегодня, в условиях нестихающей коронавирусной пандемии, мы передаем департаменту УИС пять кислородных концентраторов для лечения больных КВИ осужденных. Ведь случиться может всякое», - отметил Е. Шарипов.
К. Айдарбеков поблагодарил за оказанную помощь, которая так важна для каждого, особенно в период борьбы с вирусом в мировых масштабах.