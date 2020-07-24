ДУМК доставило в казахстанские больницы 255 аппаратов ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы рассказал о том, какая помощь была оказана населению в период пандемии коронавируса. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш народ всегда протягивал руку помощи, не оставался в стороне, если кого-то настигла беда. Фонд «Зекет» при Духовном управлении мусульман Казахстана провели акцию «Подари надежду жизни», благодаря спонсорской помощи доставили в больницы 255 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, при прямом участии ДУМК более 200 тысячи семей получили продуктовые наборы и около 42 тысяч медицинских масок. Выражаем огромную благодарность тем, кто совершил такое благое дело и оказал помощь», - сказал Верховный муфтий.

По его словам, с момента объявления ЧП имамы и религиоведы в социальных сетях три раза в день читали уагыз, отвечали на все вопросы граждан и проводили разъяснительную работу.



