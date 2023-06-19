Дулат Жекебаев освобожден от должности руководителя аппарата Минпросвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра просвещения Дулат Жекебаев освобожден от должности руководителя аппарата Министерства просвещения Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Жекебаев Дулат Шайкенович родился в 1976 году в Карагандинской области.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, Карагандинский институт актуального образования «Болашак», Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовую деятельность начал учителем географии и истории сельской школы.

В 2001-2005 гг. работал заведующим отделом образования Осакаровского района Карагандинской области.

В 2005-2017 гг. — заместитель акима Осакаровского района; заместитель директора департамента образования Карагандинской области; руководитель отдела образования г. Караганды.

В 2017-2019​ гг. — заместитель руководителя Управления образования г. Астаны.

В 2019-2022 гг. — заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК.

С ноября 2022 года по настоящее время являлся руководителем аппарата Министерства просвещения РК.