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    Дулат Жекебаев освобожден от должности руководителя аппарата Минпросвещения

    19 Июня 2023, 19:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра просвещения Дулат Жекебаев освобожден от должности руководителя аппарата Министерства просвещения Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Жекебаев Дулат Шайкенович родился в 1976 году в Карагандинской области.

    Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, Карагандинский институт актуального образования «Болашак», Алматинскую академию экономики и статистики.

    Трудовую деятельность начал учителем географии и истории сельской школы.

    В 2001-2005 гг. работал заведующим отделом образования Осакаровского района Карагандинской области.

    В 2005-2017 гг. — заместитель акима Осакаровского района; заместитель директора департамента образования Карагандинской области; руководитель отдела образования г. Караганды.

    В 2017-2019​ гг. — заместитель руководителя Управления образования г. Астаны.

    В 2019-2022 гг. — заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК.

    С ноября 2022 года по настоящее время являлся руководителем аппарата Министерства просвещения РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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