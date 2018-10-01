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Дулат Нурмулдин: Животрепещущие темы для каждого казахстанца озвучены в Послании

8 Октября 2018 12:20 145
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Дулат Нурмулдин: Животрепещущие темы для каждого казахстанца озвучены в Послании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новое Послание Президента «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» - это документ, который является очередным стартом для реализации важных государственных программ, нацеленный на решение первоочередных задач, касающихся повышения благосостояния наших граждан, считает секретарь Акмолинского областного маслихата Дулат Нурмулдин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Уже в самом начале своего выступления Глава государства подчеркнул: самое главное для страны - благополучие казахстанцев.

И не случайно он сразу же затронул тему повышения минимальной заработной  платы в 1,5 раза, что станет катализатором оплаты труда в целом по экономике республики.

Серьезные задачи поставлены в сфере коммунальных услуг и регулирования естественных монополий, агропромышленном комплексе и бизнесе. В нашей области имеются большие ресурсы для их дальнейшего развития.

Поднята актуальная проблема для всех казахстанских семей -  обеспечение доступным жильем. Вопрос улучшения жилищных условий регулярно поднимается  на встрече с депутатами.

Елбасы подчеркивает и о необходимости повышения качества и доступности образования и здравоохранения. Увеличение расходов обеспечит построение системы здравоохранения, отвечающей запросам населения, и создание  качественной системы образования, охватывающей  все ее звенья - от детского сада до высших учебных заведений. Считаю, что в преддверии праздника Дня учителя для всех педагогов страны стало большим подарком заявление Президента о разработке и принятии Закона «О статусе педагогов».

Следующий, 2019 год, Президент назвал годом молодежи, связывая с ней прогрессивные перемены. Предлагая всестороннюю социальную поддержку, он уделил особое внимание образованию молодежи, усилению роли военно-патриотического воспитания в школах, трудоустройству  выпускников после окончания учебы.

В Послании обозначены и конкретные меры для активной борьбы с коррупцией, одной из наболевших тем в нашем обществе, а также внедрению современных форматов работы судов и передовых электронных сервисов.

И, конечно же - преобразования в правоохранительной системе. Депутаты, заслушивая ежегодно отчеты руководителей местной полицейской службы, знают о проблемах в данном направлении и убеждены, что сегодня невозможно говорить о социальном развитии, о стабильном развитии экономики, если мы не обеспечиваем безопасность страны.

Сильнейшее Послание, сильнейшее стратегическое выступление, поставлены амбициозные задачи по развитию республики. Уверен, что все казахстанцы объединят свои усилия в их реализации. Это, безусловно, относится и к нам - депутатам  маслихатов.

И мы готовы обеспечить эффективную поддержку исполнения всех положений Послания», -  сказал секретарь Акмолинского областного маслихата Дулат Нурмулдин.

 

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Акмолинская область,
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