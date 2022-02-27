+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дулат Бекбауов стал серебряным призером «малого ЧМ» по боксу

27 Февраля 2022 23:27
Поделиться:
Дулат Бекбауов стал серебряным призером «малого ЧМ» по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дулат Бекбауов выступил в финале международного турнира «Странджа» в весовой категории до 67 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Чемпионка мира из Казахстана выиграла третье «золото» на «малом ЧМ» по боксу
Махмуд Сабырхан принес сборной Казахстана второе «золото» турнира «Странджа» При поддержке близких можно совмещать работу спасателя и спорт – Александр Комаров О ситуации по возвращению казахстанцев из Украины рассказали в МИД РК

Бекбауов сразился за «золото» «малого чемпионата мира» по боксу с пятикратным чемпионом Дании Николаем Тертеряном, который также является серебряным призером европейского первенства среди молодежи. Бой закончился победой Тертеряна раздельным решением судей – 3:2.

Таким образом, Дулат Бекбауов стал серебряным призером турнира. На данный момент у сборной Казахстана две золотые медали – ранее их выиграли Назым Кызайбай (50 кг) и Махмуд Сабырхан (54 кг).

Также две серебряные медали сборной Казахстана принесли Дамир Абдикадыр (51 кг) и Дина Жоламан (54 кг).

В вечерней сессии выступят Валентина Хальзова (70 кг) и Сагындык Тогамбай (86 кг).


Подписывайтесь на наш канал:

#Соотечественники   #Спорт   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Чемпионка мира из Казахстана выиграла третье «золото» на «малом ЧМ» по боксу
Махмуд Сабырхан принес сборной Казахстана второе «золото» турнира «Странджа»
При поддержке близких можно совмещать работу спасателя и спорт – Александр Комаров
О ситуации по возвращению казахстанцев из Украины рассказали в МИД РК
Популярное
1 Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
2 Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
3 Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
4 Каков размер госпособия для многодетных семей в Казахстане в 2022 году
5 50 казахстанских водителей большегрузов сообщили данные о своем местонахождении в Украине
6 О работе по вывозу казахстанцев с Украины рассказал официальный представитель МИД РК
Читайте также
Кубок чемпионата РК по зимним трековым автомобильным гонкам остался в Акмолинской области
Юношеская сборная Казахстана по теннису вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
Гражданка РК рассказала о ситуации в Киеве
Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Франции
Волонтеры обеспечивают горячим питанием – эвакуированная из Украины казахстанка
Каков размер госпособия для многодетных семей в Казахстане в 2022 году
50 казахстанских водителей большегрузов сообщили данные о своем местонахождении в Украине
О работе по вывозу казахстанцев с Украины рассказал официальный представитель МИД РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив