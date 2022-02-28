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    23:27, 27 Февраль 2022 | GMT +6

    Дулат Бекбауов стал серебряным призером «малого чемпионата мира» по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дулат Бекбауов выступил в финале международного турнира «Странджа» в весовой категории до 67 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бекбауов сразился за «золото» «малого чемпионата мира» по боксу с пятикратным чемпионом Дании Николаем Тертеряном, который также является серебряным призером европейского первенства среди молодежи. Бой закончился победой Тертеряна раздельным решением судей – 3:2.

    Таким образом, Дулат Бекбауов стал серебряным призером турнира. На данный момент у сборной Казахстана две золотые медали – ранее их выиграли Назым Кызайбай (50 кг) и Махмуд Сабырхан (54 кг).

    Также две серебряные медали сборной Казахстана принесли Дамир Абдикадыр (51 кг) и Дина Жоламан (54 кг).

    В вечерней сессии выступят Валентина Хальзова (70 кг) и Сагындык Тогамбай (86 кг).


    Теги:
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