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    Дулат Бекбауов стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в Ташкенте

    13 Мая 2023, 18:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Дулат Бекбауов проиграл хозяину ринга - узбекистанцу Асадхудже Муйдинхуджаеву со счетом 0:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    28-летний Дулат Бекбауов родом из Тараза. На чемпионате мира он был одним из четырех дебютантов сборной. В прошлом году он стал серебряным призером чемпионата Азии, выбив в полуфинале как раз Асадхудже Муйдинходжаева.


    Ранее казахстанский боксер Санжар Ташкенбай (48 кг) в финале чемпионата мира в Ташкенте победил боксера из Грузии Сахила Алахвердови и завоевал «золото» турнира.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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