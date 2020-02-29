Духовное управление мусульман Казахстана сделало заявление касательно коронавируса

НУР -СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Духовное управление мусульман Казахстана призывает соблюдать все меры предосторожности в связи с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт управления.

На сегодняшний день распространение новой формы вируса, а именно, коронавируса и увеличение количества зараженных инфекцией представляет большую угрозу для всех стран. Как указывают международные СМИ, многие государства позаботились о закрытии границы и предпринимают все меры для предотвращения распространения коронавируса.

«Хвала Всевышнему, в стране нет зараженных этой болезнью, наши граждане, прибывшие из зарубежных стран, здоровы, - сказано в заявлении Духовного управления мусульман. - Тем не менее, нельзя с безразличием относиться к этой болезни, которая набирает большие масштабы в мире, это может угрожать не только нашему здоровью, но и здоровью близких. В этой связи, Духовное управление мусульман Казахстана призывает соблюдать все меры предосторожности в общественных местах, выполнять все действенные меры для профилактики данного недуга. Всевышний Аллах в Священном Коране предупредил людей: «Не обрекайте себя на гибель». Наше здоровье – это дар Всевышнего и поэтому мы должны предпринять все меры, чтобы уберечь свое здоровье. Об этом также говорил Посланник Аллаха ( да благословит его Аллах и приветствует ) в своем назидании: «Если кто-нибудь будет зевать, пусть прикроет рот рукой, чтобы ничего вредного туда не попало».

Вместе тем, в Духовном управлении напомнили о необходимости такой меры, как карантин.

«Также в шариате сказано о необходимости введения карантина для приостановления распространения болезни, так как заразные болезни имеют невидимую опасную силу. Наш Пророк ( да благословит его Аллах и приветствует ) строго наказал не вредить как самому себе, так и окружающим людям», - отмечено в заявлении.

Также ДУМК рекомендует не посещать места скопления людей, в том числе и мечети.

«Уважаемые соотечественники! В случае проявления первых симптомов заболевания: повышенной температуры, сухого кашля и затрудненного дыхания, настоятельно рекомендуем незамедлительно обратиться к врачу, не посещать общественные места, в том числе и мечеть, а все обязательства и поклонения выполнять дома! Пусть Всевышний Аллах убережет наше государство от коронавирусной инфекции! Аминь!», - сказано в обращении Духовного управления мусульман Казахстана к населению.



