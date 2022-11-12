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    Дуэль взглядов перед титульным боем провели Жанибек Алимханулы и Дензел Бентли

    12 Ноября 2022, 07:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) и британец Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО) провели финальную церемонию дуэли взглядов накануне боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Жанибек Алимханулы прошел взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO.

    После обязательной процедуры взвешивания Алимханулы и Бентли в последний раз перед боем встретились лицом к лицу.

    В предстоящем поединке Жанибек Алимханулы поставит на кон свой пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO — для него это будет первая титульная защита.

    Бой состоится утром в воскресенье, 13 ноября, в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Этот поединок в прямом эфире покажет телеканал «Хабар» - начало в 08:00.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт США Бокс Жанибек Алимханулы
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