Дуэль взглядов перед титульным боем провели Жанибек Алимханулы и Дензел Бентли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) и британец Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО) провели финальную церемонию дуэли взглядов накануне боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Жанибек Алимханулы прошел взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO.

После обязательной процедуры взвешивания Алимханулы и Бентли в последний раз перед боем встретились лицом к лицу.

В предстоящем поединке Жанибек Алимханулы поставит на кон свой пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO — для него это будет первая титульная защита.

Бой состоится утром в воскресенье, 13 ноября, в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Этот поединок в прямом эфире покажет телеканал «Хабар» - начало в 08:00.



