Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    ДТП в Турции с пострадавшими казахстанцами: консул выехал в регион

    30 Июля 2023, 15:45

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Этим утром в турецком городе Алания произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус и грузовик. По данным Министерства иностранных дел РК, в автобусе также находились казахстанцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня утром в Алании на автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика. В результате столкновения есть пострадавшие. По предварительным данным, в автобусе находились граждане Казахстана», - говорится в сообщении МИДа.

    Для выяснения всех обстоятельств и состояния наших соотечественников консул немедленно выехал в данный регион.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ДТП Происшествия Турция Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Трагедия в коллекторе: казахстанец пробудет в СИЗО Москвы два месяца
    Смертельное ДТП в Кызылординской области унесло 5 жизней
    Молния ударила в часовую башню Мекки во время сильного ливня
    Два человека погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 Казахстан обошел страны СНГ в рейтинге по стоимости жизни
    5 10 человек погибли при крушении частного самолета в России