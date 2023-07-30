ДТП в Турции с пострадавшими казахстанцами: консул выехал в регион

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Этим утром в турецком городе Алания произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус и грузовик. По данным Министерства иностранных дел РК, в автобусе также находились казахстанцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня утром в Алании на автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика. В результате столкновения есть пострадавшие. По предварительным данным, в автобусе находились граждане Казахстана», - говорится в сообщении МИДа.

Для выяснения всех обстоятельств и состояния наших соотечественников консул немедленно выехал в данный регион.