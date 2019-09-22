ДТП в Шамалгане, планы о развитии Нур-Султана и Алматы, мошенничество с АСП – обзор недели

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя была насыщена несчастными случаями и криминальными событиями. Вместе с тем внимание казахстанцев привлекли и новости, посвященные планам по развитию Алматы и Нур-Султана, а также выступлениям Президента РК по развитию села и АПК на совещании в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Интересны материалы по выступлениям Президента Касым-Жомарта Токаева о развития сферы АПК и сельского хозяйства на совещании в Петропавловске. Так, Президент Казахстана поручил развивать отечественную аграрную науку. Кроме того, Глава государства считает, что следует значительно укрепить инвестиционную привлекательность отрасли сельского хозяйства.

На прошедшей неделе акимы областей и городов Нур-Султан и Алматы проявили заметную активность.

Так, аким Актюбинской области проехал на автобусе в Актобе и проверил как работает система электронной оплаты билетов. Также он рассказал, когда решатся проблемы с мусором в Актобе.

Увеличить товарооборот с Афганистаном намерен Северный Казахстан. В планах увеличить объем поставок до 1 млрд. долларов США. В прошлом году товарооборот между Северо-Казахстанской области и Афганистаном составил 43 млн долларов. За 7 месяцев этого года он составил уже 76 млн долларов. Регион экспортирует в Афганистан зерновые культуры, чечевицу, лен, яйцо.

Бакытжан Сагинтаев рассказал о стратегических ориентирах развития Алматы. По его словам, Алматы - это не просто основные ворота страны, а драйвер глобальной интеграции всего центральноазиатского региона, а в перспективе - деловая и культурная столица нового Шелкового пути. А потому у Алматы есть все возможности стать крупнейшим торгово-логистическим хабом, узлом коммуникаций в самом центре нового Шелкового пути.

О туристическом потенциале столицы Казахстана рассказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

При столкновении двух автомашин в Актюбинской области на трассе Самара - Шымкент взорвался газовый баллон, погибли 6 человек.

А в Алматинской области поезд столкнулся с пассажирским автобусом , стоявшим на его пути в пробке на железнодорожном переезде. В результате столкновения водитель автобуса скончался на месте, 3 пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Карасайского района. Как результат – теперь на станции Шамалган будет построен путепровод . Министр индустрии и инфраструктурного РК Роман Скляр рассказал о планах по строительству отдельного путепровода на станции Шамалган.

В Атырау насиловавший 13-летнюю приемную дочь мужчина осужден на 15 лет. Как было установлено в суде, обвиняемый в течение семи месяцев насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, которая никому ничего не рассказывала, пока не забеременела.

Школьника обвиняют в совершении убийства сверстника в Актюбинской области. Это не первый случай, когда несовершеннолетние привлекаются за убийство и поножовщину в регионе.

Повешенным нашли павлодарского полицейского. Обстоятельства суицида неизвестны.

Случаи мошенничества с АСП продолжают регистрироваться в регионах. Так скрыть доходы для получения АСП пытались более тысячи семей в ЗКО.

44 семьям в Павлодарской области, скрывшим свои реальные доходы, тем самым незаконно добившимся назначения адресной соцпомощи (АСП), прекращены ее выплаты.

Таким образом, неделя в Казахстане выдалась как информационно насыщенной, так и полной на сообщения о криминальных случаях и ДТП.