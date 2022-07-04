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    ДТП в Атырауской области: с начала года 40 человек погибли

    4 Июля 2022, 22:17

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- С начала года в Атырауской области в ДТП пострадали 189 человек, 40 - погибли. Это на 60 % больше показателя прошлого года за аналогичный период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, в регионе с начала года зарегистрировано 800 аварий на дорогах. В них пострадали 189 человек, 40 - погибли. По сравнению с январем- июнем прошлого года число погибших в ДТП возросло на 60 %.

    Последняя авария со смертельным исходом произошла 3 июля. Во время ДТП на трассе Актобе-Атырау один человек погиб, трое были доставлены в Атыраускую областную больницу.

    «Пациент, 1999 года рождения, в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации под аппаратом искусственного дыхания. В больницу также были доставлены две 25-летние девушки с различными травмами. Они находятся в отделении нейрохирургии», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

    Ранее сообщалось , что один человек погиб и двое пострадали в ДТП близ Атырау.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП МВД РК
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