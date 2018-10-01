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ДТП в Алматы спровоцировала попытка пропустить грузовик
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Помятые машины - итог неудачной попытки пропустить фуру на оживленной трассе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места события.
Все случилось возле складов по Рыскулова в западном направлении между Жансугурова и Бокейханова. Груженная доверху фура выезжала на Рыскулова, один из грузчиков вышел на проезжую часть, чтобы попросить проезжавших водителей притормозить и пропустить многотонный грузовик. Со слов водителя фуры, он видел, что остановился 1-й и 2-й ряд. Honda Odyssey двигалась по третьему ряду и начал резко тормозить, останавливаться, водитель ехавшего за ним автомобиля Лада по неизвестным причинам поздно среагировал и врезался в Honda сзади на полном ходу.
В результате ДТП пострадало 4 человека - все находившиеся в Honda и пассажирка Лады. Всех госпитализировали. Установлением виновника аварии занимается полиция.
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