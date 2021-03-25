ДТП в Актюбинской области: четыре человека погибли и семеро пострадали

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На автодороге Кандыагаш – Эмба - Шалкар произошло ДТП со смертельным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«24 марта 40-летний водитель автомашины «Lada Priora», двигаясь со стороны города Эмбы в направлении города Кандыгаш по автодороге Кандыагаш – Эмба - Шалкар, допустил столкновение с другой автомашиной «Lada Priora». В результате ДТП водитель и пассажиры (32-летняя женщина и 14-летний мальчик) скончались на месте ДТП, 3-летняя девочка была госпитализирована в ЦРБ города Эмбы. Кроме того, водитель и шесть пассажиров другой автомашины были госпитализированы в ЦРБ Эмбы, где скончалась 51-летняя пассажирка», - сообщили в полиции.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 4 статье 345 УК РК.