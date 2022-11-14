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    ДТП унесли жизни свыше двух тысяч человек с начала года в РК

    14 Ноября 2022, 12:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ноябре по Казахстану совершено свыше 300 ДТП, в которых погибли около 60 человек и около 400 получили травмы. Об этом заявили в министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года дорожные аварии унесли жизни свыше 2 тысяч человек, и более 15 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести. В ноябре уже совершено свыше 300 ДТП, где погибли порядка 60 человек и около 400 получили травмы. Особую тревогу вызывают аварии, повлекшие гибель двух и более человек», - сказала представитель МВД РК Шугыла Турлыбек на еженедельном брифинге ведомства.

    В МВД напомнили о том, что месяц начался страшной аварией в Жамбылской области. Пассажирский поезд совершил столкновение с автомашиной Audi 100, водитель автомобиля, не убедившись в безопасности, выехал на железнодорожный путь. В результате водитель и пятеро пассажиров погибли на месте происшествия. В Костанайской области водитель Chevrolet, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет. В результате трое погибли, один получил телесные повреждения.

    МВД призывает всех строго соблюдать правила дорожного движения, особенно дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.

    «С ноября погодные условия резко ухудшаются. Так как люди не могут привыкнуть к этому сразу, напоминаем, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу) важно учитывать влияние погоды на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость. Пешеходам особое внимание необходимо уделить окружению, так как транспортное средство не может резко остановиться. Поэтому при переходе через дорогу следует убедиться, что водитель уступает дорогу и только после этого продолжить движение. Кроме того, необходимо учитывать, что наушники, телефон и капюшоны очень мешают вниманию человека», - сказала Ш. Турлыбек.

    Она отметила, что МВД поручено личному составу при несении службы оказывать помощь всем, кто остался в трудной ситуации.

    «Еще необходимо напомнить, что в соответствии с законодательством в зимний период запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Автовладельцам необходимо внимательно следить за изменениями погодных условий, в случае их ухудшения ограничить выезд за пределы населенных пунктов», - заявила представитель МВД.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ДТП Происшествия МВД РК
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