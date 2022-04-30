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    ДТП со смертельным исходом произошло в Павлодарской области

    30 Апреля 2022, 15:00

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В результате столкновения двух авто в регионе, два человека погибли и один госпитализирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «30 апреля, в 09:05, на втором километре автодороги Шакат – Восточный – Шалдай, возле села Шакат Павлодарского района, 24-летний водитель автомашины марки «ВАЗ 2110» совершил столкновение с машиной марки «ГАЗ 53». В результате ДТП пострадали пассажиры автомашины «ВАЗ 2110»: пассажиры (1987 и 1978 годов рождения) скончались на месте происшествия», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    53-летний пассажир с травмами доставлен в больницу, добавили в ведомстве. Машины доставлены на специализированную штрафную стоянку. «Назначены экспертизы. Проводится проверка», - дополнили в ведомстве. Ранее сообщалось о ДТП с участием сотрудников органов по чрезвычайным ситуациям.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Происшествия Регионы Общество
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