ДТП со смертельным исходом произошло в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В результате столкновения двух авто в регионе, два человека погибли и один госпитализирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 апреля, в 09:05, на втором километре автодороги Шакат – Восточный – Шалдай, возле села Шакат Павлодарского района, 24-летний водитель автомашины марки «ВАЗ 2110» совершил столкновение с машиной марки «ГАЗ 53». В результате ДТП пострадали пассажиры автомашины «ВАЗ 2110»: пассажиры (1987 и 1978 годов рождения) скончались на месте происшествия», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

53-летний пассажир с травмами доставлен в больницу, добавили в ведомстве. Машины доставлены на специализированную штрафную стоянку. «Назначены экспертизы. Проводится проверка», - дополнили в ведомстве. Ранее сообщалось о ДТП с участием сотрудников органов по чрезвычайным ситуациям.