ДТП с жертвами произошло на железнодорожном переезде в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд в Акмолинской области, в результате ЧП не обошлось без жертв. В ҚТЖ просят водителей быть внимательными на железнодорожных переездах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ҚТЖ.

20 февраля текущего года в 6 часов 45 минут на участке Боровое-Шортанды Акмолинской области водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий красный сигнал светофора и закрытый шлагбаум. В результате ЧП есть жертвы.

Переездная сигнализация работала исправно, дежурный по переезду был на месте.

ҚТЖ призывает автомобилистов при проезде через железнодорожные переезды быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ