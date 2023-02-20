Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    ДТП с жертвами произошло на железнодорожном переезде в Акмолинской области

    20 Февраля 2023, 10:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд в Акмолинской области, в результате ЧП не обошлось без жертв. В ҚТЖ просят водителей быть внимательными на железнодорожных переездах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ҚТЖ.

    20 февраля текущего года в 6 часов 45 минут на участке Боровое-Шортанды Акмолинской области водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий красный сигнал светофора и закрытый шлагбаум. В результате ЧП есть жертвы.

    Переездная сигнализация работала исправно, дежурный по переезду был на месте.

    ҚТЖ призывает автомобилистов при проезде через железнодорожные переезды быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    КТЖ Акмолинская область ДТП Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи