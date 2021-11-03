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    ДТП с возгоранием авто произошло в Алматинской области: пять человек погибли

    3 Ноября 2021, 17:09

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на трассе Шонжи-Аксу-Узынтам произошло лобовое столкновение с возгоранием автомобиля. В результате аварии пять человек скончались, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео загоревшихся автомобилей появилось в сети. «Вблизи Чунджы произошла авария с возгоранием авто. Пока неизвестно, пострадали ли люди, находившиеся в машине», - говорится в посте.

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что данное ДТП произошло 3 ноября около 10:25, на 3 километре автодороги «Шонжи-Аксу-Узынтам» в Уйгурском районе.

    «По предварительным данным произошло лобовое столкновение автомашин марки «Audi» и «Nissan». В результате аварии произошло возгорание обеих машин, оба водителя и один пассажир автомашины «Nissan» скончались на месте ДТП. Еще трое пассажиров были госпитализированы в больницу поселка Шонжы, где от полученных травм двое из них скончались, а пятилетняя пассажирка находится в реанимации», - уточнили в пресс-службе департамента полиции.

    Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 345 ч.4. УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проводится досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область ДТП Происшествия Транспорт Видео Регионы
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