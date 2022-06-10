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    ДТП с возгоранием авто произошло на проспекте Аль-Фараби в Алматы

    10 Июня 2022, 11:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль врезался в столб и загорелся ночью на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Водитель госпитализирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что 10 июня около 03:05 водитель автомашины марки BMW, двигаясь по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, допустил наезд на препятствие - металлическую опору рекламного щита. От удара произошла полная деформация кузова и авто загорелось.

    «В результате происшествия водитель автомашины BMW получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники УП Бостандыкского района», - отметил начальник Управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия Транспорт Видео Пожар
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