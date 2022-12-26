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    ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области: что известно о состоянии детей и тренера

    26 Декабря 2022, 21:38

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Состояние 8 детей членов сборной по волейболу, попавших в ДТП в Актюбинской области, улучшается. Двоих уже выписали, однако тренер все еще в коме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно, 17 декабря на трассе в Актюбинской области в ДТП попали 11 человек, в том числе двое взрослых и девять детей в возрасте 12 лет. На месте происшествия скончался один ребенок.

    Восемь детей и тренер были госпитализированы. Были проведены экстренные операции пятерым детям. Они получили различные травмы, в том числе травмы головы, грудной клетки, переломы костей плеча, бедра, разрыв селезенки.

    На сегодня двоих детей выписали, шестеро получают лечение, все прооперированные пришли в сознание.

    «В областную детскую больницу поступило восемь детей. Двое из них в настоящее время прошли лечение и были отправлены домой. Шестеро детей получают лечение. Один - в отделении хирургии, пять - в отделении травматологии. Всех перевели из реанимации в палату. А состояние тренера, лежащего в больнице скорой медицинской помощи, умеренно тяжелое. Он еще не пришел в себя», - сообщил руководитель областного управления здравоохранения Рустем Исаев.

    По предварительной версии причиной ДТП стало то, что водитель был в утомленном состоянии и просто заснул за рулем.

    По данному ДТП возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», ведется досудебное расследование.

    Вместе с тем, руководители спортивной школы несут ответственность по статьям Уголовного кодекса «Халатность», «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей».

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Происшествия Дети
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