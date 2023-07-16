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    ДТП с верблюдом в Актау: два человека пострадали

    16 Июля 2023, 03:23

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - По дороге в аэропорт Актау автомобиль наехал на верблюда. Животное погибло на месте, два человека пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    По информации департамента полиции региона, 14 июля в 09:20 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о ДТП по дороге в аэропорт Актау. Водитель автотранспорта Infinity совершил наезд на верблюда. Двое пострадавших были доставлены в областную больницу. Животное погибло на месте аварии. На водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества». Ему может грозить штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ДТП Происшествия Мангистауская область Актау
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