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    • ДТП с участием трех лошадей произошло в Туркестанской области

    13 Августа 2022 17:53

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области на трассе в ДТП пострадали 2 пассажира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел сегодня в Тюлькубасском районе на 611 км трассы «Западный Китай-Западная Европа». Автомобиль «Hyundai Elantra», двигавшийся в направлении Алматы, сбил несколько лошадей.

    «Водитель и один пассажир госпитализированы с различными телесными повреждениями. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия погибли три лошади. Разыскиваются владельцы скота», - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Туркестанской области.

    Автор:

    Серик Сабеков

    #Туркестанская область #ДТП #Происшествия
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