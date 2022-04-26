ДТП с участием сотрудников органов ЧС случилось в Баянауле

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области произошло ДТП с участием сотрудников органов ЧС. Пострадали трое сотрудников отдела по чрезвычайным ситуациям Баянаульского района, которые сейчас находятся в центральной районной больнице поселка Баянаула, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26 апреля в 12:13 во время следования к месту пожара произошло дорожно-транспортное происшествие в поселке Баянауле с участием сотрудников отдела по ЧС Баянаульского района на служебном автомобиле «Lada», который столкнулся с легковым автомобилем «Land Cruiser», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Обстоятельства происшествия уточняются, уже назначена служебная проверка.

«В результате пострадали трое сотрудников отдела по ЧС Баянаульского района 2000, 1991 и 1988 годов рождения, которые в настоящее время находятся в центральной районной больнице поселка Баянаула», - добавили в ведомстве.

Состояние всех троих пострадавших удовлетворительное, дополнил источник в ДЧС.

В областном департаменте полиции добавили, что авария случилась на пересечении улиц Бектурова и Сатпаева и за рулем « Lada « был 22-летний водитель, который выехал на полосу встречного движения, поэтому столкнулся с автомобилем «Land Cruiser 100».