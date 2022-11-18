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    ДТП с участием нескольких машин в Атырау: погиб пешеход

    18 Ноября 2022, 12:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - ДТП с участием нескольких машин произошло в Атырау: погиб пешеход, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент полиции Атырауской области сообщает, что 18 ноября около 09:00 водитель автомобиля Toyota Camry, 1991 года рождения выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с электрической опорой. После столкновения автомобиль отбросило и на пешеходном перекрестке он сбил мужчину. Затем врезался в припаркованные автомобили Hyundai Elantra и ВАЗ 2111. Автомобиль Hyundai Elantra от удара столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat, двигавшимся по дороге. В результате ДТП пешеход погиб на месте. Выясняется информация, касающаяся его личности.

    По данному факту собраны соответствующие документы, проводятся следственные действия.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП
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