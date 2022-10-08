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    ДТП с участием двух машин и пешеходов произошло в Талгаре

    8 Октября 2022, 15:50

    ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - 7 октября около 17:00 часов на территории города Талгар произошло ДТП с участием автомашин Audi и Reno, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В результате столкновения автомашина Audi по инерции сбила переходящих дорогу людей. После инцидента между водителями машин возник конфликт, далее на место события прибыли неустановленные лица.

    В ходе «выяснения отношений» водитель Audi с газовым пистолетом в руках вступил в словесную перепалку с мужчиной, в руках которого была спортивная бита. В ходе происшествия никто из участников не пострадал.

    Факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 293 УК РК. После проведения всех необходимых следственных действий и получения заключений экспертных исследований будет принято процессуальное решение. Ход расследования взят на контроль руководством областного департамента.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область ДТП МВД РК
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