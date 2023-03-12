ДТП с участием 42 машин произошло в Венгрии: 39 человек госпитализированы

БУДАПЕШТ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Крупное ДТП с участием 42 автомобилей, в том числе 5 грузовиков и 37 легковых автомашин, произошло в субботу в 20 км к западу от Будапешта на автодороге M1. Как сообщило Главное полицейское управлении венгерской столицы, в результате столкновения 19 машин сгорели, травмы различной степени тяжести получили несколько десятков человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В больницу доставлены 39 человек, включая 29 взрослых и 10 детей. Из них 10 взрослых получили серьезные травмы, 19 - легкие, также 4 детей получили серьезные травмы, 6 - легкие», - рассказал пресс-секретарь Национальной службы скорой помощи Павел Дьёрфи.

По его словам, для эвакуации пострадавших были использованы 4 вертолета и 16 машин скорой помощи. Бригады медиков и спасателей прибыли не только из Будапешта, но и из других городов, в том числе Дьёра, Татабаньи и Секешфехервара.

Полиция считает, что причиной происшествия стал шквалистый ветер, поднявший сильную пыль, которая значительно ухудшила видимость и затруднила движение на дороге. Автострада М1, ведущая от Будапешта на запад в сторону Австрии, закрыта в обоих направлениях в районе Херцегхалома, где произошло ДТП.





Фото: apnews.com