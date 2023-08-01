ДТП с туристами в Турции: что известно о состоянии пострадавших жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Среди пострадавших туристов в аварии в Турции четверо граждан являются жителями Атырауской области. Об этом сообщил заместитель акима области Жасулан Бисембиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего 12 казахстанцев, произошло 30 июля в Турции, недалеко от Алании. Среди пострадавших четверо жителей Атырауской области.

«Микроавтобус, перевозивший казахстанских туристов, врезался в грузовик на трассе Okurcalar Mahallesi D-400 в Алании. В результате водитель и гид (гражданин Украины) погибли на месте, 12 человек получили ранения. Среди раненых четверо атыраусцев. Трое из них получают лечение в государственной больнице Алании, а один пациент - в больнице Сиде Анатолии. Один пациент находится в реанимации, а трое атыраусцев находятся в состоянии средней степени тяжести, получают соответствующее лечение под наблюдением врачей. В настоящее время областной акимат и управление здравоохранения находятся в тесном контакте с турецкими врачами», - сообщил Жасулан Бисембиев.

Ранее сообщалось, что один из пострадавших в ДТП казахстанцев скончался.