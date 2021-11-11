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    ДТП с тремя погибшими: о состояние выжившей девочки рассказали костанайские врачи

    11 Ноября 2021, 14:40

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О состоянии единственного выжившего человека в страшной аварии на трассе «Аркалык - Торгай» - семилетней девочке, рассказали в областном управлении здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «У ребёнка черепно-мозговая травма, ушибы. Сейчас находится в хирургическом отделении районной больницы и получает лечение. В сознании, на вопросы врачей отвечает, состояние удовлетворительное»,- сообщили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в ДТП на трассе близ Джангельдинского района погибли трое жителей села Торгай.

    «9 ноября около 15 часов на 59 километре автодороги «Аркалык-Торгай» возле села Тауыш 52-летний водитель, управляя автомашиной «AUDI-80», не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель и пассажиры в возрасте 50 и 56 лет, жительницы села Торгай, от полученных травм скончались на месте. Назначена судмедэкспертиза. Семилетняя девочка с травмами доставлена в ЦРБ.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП Происшествия Здравоохранение Общество
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