ДТП с тремя погибшими: о состояние выжившей девочки рассказали костанайские врачи

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О состоянии единственного выжившего человека в страшной аварии на трассе «Аркалык - Торгай» - семилетней девочке, рассказали в областном управлении здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«У ребёнка черепно-мозговая травма, ушибы. Сейчас находится в хирургическом отделении районной больницы и получает лечение. В сознании, на вопросы врачей отвечает, состояние удовлетворительное»,- сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ДТП на трассе близ Джангельдинского района погибли трое жителей села Торгай.

«9 ноября около 15 часов на 59 километре автодороги «Аркалык-Торгай» возле села Тауыш 52-летний водитель, управляя автомашиной «AUDI-80», не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель и пассажиры в возрасте 50 и 56 лет, жительницы села Торгай, от полученных травм скончались на месте. Назначена судмедэкспертиза. Семилетняя девочка с травмами доставлена в ЦРБ.



