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    ДТП с тремя авто произошло в Актюбинской области

    15 Ноября 2021, 20:53

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - ДТП с тремя авто произошло в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    12 ноября в 16:35 часов 41-летняя женщина, водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado 120, двигаясь со стороны города Актобе в направлении города Алга, на автодороге Актобе-Астрахань, не учла дорожно-метеорологические условия на скользком участке дороги и в результате заноса допустила боковое столкновение с другой автомашиной Toyota Land Cruiser Prado 150 под управлением 41-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

    От удара Toyota Land Cruiser Prado 150, изменив направление движения, допустил столкновение с автомашиной Geely.

    В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летняя пассажирка Geely госпитализирована в БСМП города Актобе.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область ДТП Происшествия
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