ДТП с тремя авто произошло на трассе в Костанае: есть погибший

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером на 233 километре автодороги «Карабутак-Костанай», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 5 километрах от села Бестобе Камыстинского района 44-летний водитель, управляя автомашиной марки «DAF», направлялся в сторону Костаная. В ходе движения большегруз занесло, машина перекрыла дорогу. В это время 62-летний водитель, который управлял автомашиной «Газ», не заметив фуру, совершил столкновение с ней. Другой автомобиль марки «UAZ Pickup» под управлением 53-летнего водителя совершил столкновение с автомашиной «Газ». В результате ДТП 62-летний водитель от полученных телесных повреждений скончался в Камыстинской ЦРБ», - прокомментировали в департаменте полиции.

Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК.

«Полиция предупреждает: в настоящее время погодные условия постоянно меняются, водителям необходимо быть осторожнее на дорогах и соблюдать скоростной режим и правила безопасности в сложных погодных условиях», - порекомендовали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло в Нур-Султане.