ДТП с пятью погибшими в Алматинской области: выживший ребенок - в коме

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В управлении здравоохранения Алматинской области прокомментировали состояние выжившей девочки при лобовом столкновении на трассе «Шонжи-Аксу-Узынтам», в результате которого погибли пять человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что семилетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

«Поставлен диагноз: тяжелая сочетанная закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытая травма органов брюшной полости, внутрибрюшное кровотечение, закрытый перелом костей правого предплечья и левой ключицы. Травматический шок 3-4 степени. Геморрагический шок 3-4 степени. Кома первой степени. Пациент находится в крайне тяжелом состоянии», - ответили в управлении.

Напомним, 3 ноября около 10:25, на 3 километре автодороги «Шонжи-Аксу-Узынтам» в Уйгурском районе произошло лобовое столкновение автомашин марки «Audi» и «Nissan». После аварии обе машины загорелись. Видео появилось в сети.

В результате ДТП оба водителя и один пассажир автомашины «Nissan» погибли на месте. Еще трое пассажиров были госпитализированы в больницу поселка Чунджа, где от полученных травм двое из них скончались. Выжила только юная пассажирка, которая сейчас находится в реанимации.