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ДТП с поездом в Шамалгане: пострадавшей девочке сделали трепанацию черепа

21 Сентября 2019 12:52
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ДТП с поездом в Шамалгане: пострадавшей девочке сделали трепанацию черепа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель главврача Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Динмухамед Рузуддинов рассказал о состоянии двух девочек - трёх и пяти лет, пострадавших в ДТП с поездом в Шамалгане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У обеих тяжелые черепно-мозговые раны, ушиб головного мозга. У старшей девочки перелом лобно-височных костей. 15 сентября ей в условиях Каскеленской больницы была проведена операция – трепанация черепа. Второму ребенку операция не проводилась. В настоящее время они находятся на искусственной вентиляции легких. Их состояние оценивается как крайне тяжёлое. У старшей девочки перелом правой плечевой кости со смешением. Дети находятся в коме», - рассказал Динмухамед Рузуддинов.

По его словам, дети доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы 19 сентября.

«У нас специализированный центр. Я думаю, им здесь будет лучше и комфортно», - добавил он.

Ранее сообщалось, что их мама была доставлена в городскую клиническую больницу № 7. Ее готовятся к оперативному вмешательству.

Напомним, ДТП с поездом на станции Шамалган произошло 15 сентября. Подробности ДТП ранее рассказали в КТЖ.


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Ключевые слова: Алматы, ДТП, Происшествия, Авария с Поездом, ЧП в Шамалгане, Шамалган,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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