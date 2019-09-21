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вчера 14:31
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ДТП с поездом в Шамалгане: пострадавшей девочке сделали трепанацию черепа
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель главврача Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Динмухамед Рузуддинов рассказал о состоянии двух девочек - трёх и пяти лет, пострадавших в ДТП с поездом в Шамалгане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У обеих тяжелые черепно-мозговые раны, ушиб головного мозга. У старшей девочки перелом лобно-височных костей. 15 сентября ей в условиях Каскеленской больницы была проведена операция – трепанация черепа. Второму ребенку операция не проводилась. В настоящее время они находятся на искусственной вентиляции легких. Их состояние оценивается как крайне тяжёлое. У старшей девочки перелом правой плечевой кости со смешением. Дети находятся в коме», - рассказал Динмухамед Рузуддинов.
По его словам, дети доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы 19 сентября.
«У нас специализированный центр. Я думаю, им здесь будет лучше и комфортно», - добавил он.
Ранее сообщалось, что их мама была доставлена в городскую клиническую больницу № 7. Ее готовятся к оперативному вмешательству.
Напомним, ДТП с поездом на станции Шамалган произошло 15 сентября. Подробности ДТП ранее рассказали в КТЖ.
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