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    ДТП с поездом в Шамалгане: у автобуса истек срок техосмотра

    16 Сентября 2019, 12:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр прокомментировал ДТП с участием поезда и автобуса на станции Шамалган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пострадали Жанибекова Эльвира Абдировна, 1986 года рождения, и две ее дочери, 2014 и 2016 годов рождения. Сама Эльвира Абдировна является сотрудником локомотивного депо. АО «НК «КТЖ» окажет ей всю необходимую помощь, в т.ч. материальную», - сказал Роман Скляр на пресс-конференции в СЦК.

    Он подчеркнул, что переезд оснащен устройством заграждения пути, шлагбаумом и светофором.

    «То есть требования по оснащению переезда соблюдены», - добавил он.

    По словам министра, у автобуса истек срок техосмотра.

    «Автобус марки «Setra», 1990 года выпуска, срок ранее проведенного техосмотра истек 16 июля 2019 года, после его истечения техосмотр не пройден. Перевозчик ТОО «Каскеленский автобусный парк», - сообщил Роман Скляр.

    Напомним, 15 сентября 2019 года в 19:08 на перегоне «Алматы-Шамалган» на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда №43 «Алматы-Костанай» с пассажирским автобусом марки «Setra», следовавшим по маршруту №456 «Алматы-Шамалган», выехавшим на запрещающий сигнал светофора.

    Машинистом поезда предприняты меры к экстренному торможению, однако избежать столкновения не удалось. В результате столкновения водитель автобуса скончался на месте, 3 пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Карасайского района.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Алматинская область Происшествия Авария с Поездом ЧП в Шамалгане Шамалган БҰҰ Бас Ассамблеясы
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