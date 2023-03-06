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    ДТП с подростком за рулем джипа: о состоянии детей рассказали врачи

    6 Марта 2023, 20:10

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В ходе ДТП в Шалкарском районе Актюбинской области 2 детей погибли, трое получили травмы. О состоянии пострадавших рассказали врачи в ходе брифинга в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, 4 марта на вызде города Шалкар на трассе Шалкар-Бозой перевернулся джип, за рулем которого сидел девятиклассник. Машину отца он взял без разрешения, опыта вождения у него не было. В салоне автомашины были 4 его одноклассника, дети 2008-2007 годов рождения.

    В результате ДТП погибли 2 девочки, трое мальчиков получили травмы.

    По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Бакыт Тулкибаевой, на месте происшествия от повреждения жизненно важных органов погибла девочка, четверо остальных детей были доставлены в Шалкарскую районную больницу, где на следующий день скончалась вторая девочка.

    «На месте ДТП скончалась девочка, были повреждены жизненно важные органы. Четверо детей были госпитализированы в Шалкарскую ЦРБ. В камотозном состоянии находилась вторая девочка, 2008 года рождения, ее подключили к аппарату ИВЛ, врачи подключились и получили консультацию у специалистов санавиации. Однако через сутки девочка умерла: у нее была открытая черепно-мозговая травма, внутричерепное кровоизлияние в мозг», - сказала Тулкибаева.

    Двое мальчиков были направлены в центр охраны материнства и детства в Актобе. По словам Тулкибаевой, у них сочетанные травмы, закрытый перелом бедра со смещением, закрытая черепно-мозговая травма, наложены фиксирующие устройства, состояние детей средней степени тяжести.

    Один участник ДТП получил небольшие царапины, ему оказали помощь в Шалкарской районной больнице и отпустили домой.

    «Сегодня был консилиум врачей, подростки, находящиеся в Актобе, будут продолжать лечение еще 10 дней», - добавила замруководителя департамента.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Здравоохранение Дети
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