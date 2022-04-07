ДТП с пиццерией: костанайские врачи прокомментировали состояние пострадавших

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В областном управлении здравоохранения прокомментировали состояние трех пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Костанае, где водитель въехал в пиццерию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, на вызове были две бригады скорой.

«Пострадавшие: женщина 40 лет – диагноз закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Острая реакция на стресс. Шок. Ушиб области спины и таза. Мужчина 19 лет – с сотрясением головного мозга. Открытая рана века и окологлазной области. Ушиб коленного сустава. Эти пострадавшие – работники пиццерии», - сообщили в облздраве.

Что касается водителя, въехавшего на «Лексусе» в пиццерию, у него – сотрясение головного мозга, открытая рана волосистой части головы. Все трое были сразу госпитализированы в городскую больницу.

На сегодняшний день все обследованы. Отпущены амбулаторно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанае водитель на высокой скорости въехал в пиццерию, которая находилась на остановке.