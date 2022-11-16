ДТП с микроавтобусом: полиция сообщила о погибшем пассажире

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Улытауской области сообщила о погибшем пассажире перевернувшегося микроавтобуса на трассе Павлодар - Кызылорда. Как стало известно, при ДТП погибла 35-летняя женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня ранним утром, около 06.40 часов, на трассе Павлодар - Кызылорда возле поселка Актубек опрокинулся микроавтобус с пассажирами.

«53-летний водитель автомашины «Mercedes-Benz Sprinter», по предварительным данным, из-за погодных условий, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание. в результате ДТП на месте происшествия скончалась 35-летняя пассажирка», - сообщили в пресс-службе ДП Улытауской области.

На момент ДТП в салоне находилось 20 пассажиров. Один из них был доставлен в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК и назначены соответствующие экспертизы.

По словам очевидцев, в салоне автобуса находились рабочие-вахтовики. Они возвращались домой. При опрокидывании автобуса трое из них получили различные травмы.

«На место аварии выезжали сотрудники медико-спасательного пункта. Они оказали помощь пациентам. Одну из них привезли к нам, в Центральную больницу Жанааркинского района. Женщина 1964 года рождения поступила с закрытым переломом левой скуловой кости со смещением и открытым переломом костей носа со смещением. Она была направлена в клинику имени Макажанова в Караганду», — сообщили в Центральной больнице Жанааркинского района.

Фото: gov.kz