ДТП с казахстанцами на Иссык-Куле прокомментировали в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МИД РК прокомментировали ДТП на Иссык-Куле с казахстанскими туристами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера после 22:00 вечера возле поселка Тамчи Иссык-Кульской области произошло ДТП, в результате которого казахстанский автобус вылетел в кювет. В результате данного ДТП ни один пассажир не пострадал. Все пассажиры - граждане Республики Казахстан. Они были доставлены в место назначения на другом автобусе», - сообщил официальный представитель Айбек Смадияров.

Как уточнили в МИД РК, сейчас казахстанцы продолжают свой отдых.

Напомним, в кыргызском селе Чок-Тал, на побережье Иссык-Куля, пассажирский автобус, в котором находились казахстанские граждане, попал в ДТП. Отмечалось, что водитель, совершая обгон, не справился с управлением, в результате чего автобус столкнулся с легковой автомашиной «Lexus» и съехал в кювет.