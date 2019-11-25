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    ДТП с гражданами Кыргызстана произошло в Павлодарской области

    25 Ноября 2019, 10:53

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области, на загородной трассе, столкнулись два автомобиля - госпитализированы два иностранца, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «22 ноября в 23.30 на автодороге Павлодар - Нур-Султан, возле кафе «Кочевник», 29-летний водитель автомашины «DAW « , гражданин Кыргызской Республики, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил столкновение со стоявшей на обочине автомашиной «HOWA», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

    В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «DAW» , граждане Кыргызстана, с травмами госпитализированы в больницу. Проводится проверка, - добавили стражи порядка.

    Автор:

    Антон Гагарин

    ДТП Кыргызстан
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