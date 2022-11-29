ДТП с двумя смертями: водители грузового авто и эвакуатора приговорены к тюрьме

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ – Суд вынес приговор водителям грузового автомобиля и эвакуатора по делу о ДТП на трассе Щучинск-Астана, повлекшем смерть пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В результате столкновения от полученных телесных повреждений на месте скончались двое пассажиров автомашины марки «Газель». На момент ДТП им было 34 года и 29 лет. У обоих остались малолетние дети (в возрасте 2 и 6 лет – у одного и 5 месяцев – у другого).

Оба водителя признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 345 части 4 Уголовного кодекса РК.

Водитель машины марки MAN, ранее судимый условно, приговорен к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с лишением права на управление транспортными средствами на 7 лет. Также судом было отменено условное осуждение и присоединена не отбытая часть наказания. Окончательно было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права на управление транспортными средствами на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Водитель эвакуатора приговорен к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с лишением права на управление транспортными средствами на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности. Двое малолетних детей осужденного решено передать на попечение других родственников.

Также суд частично удовлетворил иск о возмещении морального ущерба: 7 млн тенге, 6 млн тенге – женам погибших и 5 млн тенге – матери одного из погибших.

«Они совершили это преступление по неосторожности, в форме преступной небрежности. Подсудимый Н. должен был вплотную прижаться в случае вынужденной остановки к крайней полосе дорожного полотна, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, а подсудимый К. должен был избрать ту скорость, которая бы обеспечила ему видимость в условиях темного времени суток и снижение скорости вплоть до остановки», - пояснила приговор судья Аккольского районного суда Акмолинской области Л.Свогузова.

Ранее сообщалось, расследование по делу длилось почти год. В ночь с 17 на 18 октября прошлого года водитель эвакуатора допустил наезд на полуприцеп грузового автомобиля, который стоял на обочине трассы по направлению из Щучинска в Астану. По данным обвинения, у грузового автомобиля закончилось дизельное топливо. Водитель при остановке частично занял проезжую часть и не принял мер по недопущению ДТП. Он не установил знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь, после чего уехал в город Акколь. Второй подсудимый обвинялся в превышении допустимой скорости 80-90 км/ч. По итогам расследования, на месте ДТП не было обнаружено следов торможения.



