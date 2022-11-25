ДТП с двумя автобусами: четыре человека находятся в тяжелом состоянии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Врачи прокомментировали состояние пострадавших при ДТП с участием двух автобусов в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили врачи, в больницу доставили 18 человек.

«Всего обратилось за медпомощью 18 человек. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Благодаря четкой работе ситуационного центра, тяжелобольных распределили между стационарами. Двоих с более стабильной динамикой направили на базу в Юго-Восток (Многопрофильная больница им. Х.Ж. Макажанова). Двух крайне тяжелых пациентов оставили здесь на месте. Силами местного стационара и наших хирургов начали противошоковые и реанимационные мероприятия в условиях операционного блока.

Организована команда хирургов, в состав которой вошли сотрудники медицинского университета, хирурги которые находятся на этой базе. Привлекли хирургов с Юго-Востока. Это челюстно-лицевой хирург, офтальмолог, нейрохирург и абдоминальный хирург. На данный момент состояние больных тяжелое. Ведется интенсивная терапия», - объяснил руководитель травматологического центра многопрофильной больницы имени Х.Ж. Макажанова Берик Тулеубаев.

Сегодня утром в Караганде столкнулись два пассажирских автобуса. В результате погиб один из водителей общественного транспорта.



