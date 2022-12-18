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    ДТП с детской волейбольной командой в Актюбинской области: ведется расследование

    18 Декабря 2022, 01:04

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев выразил соболезнования родителям и близким погибшего ребенка. Он также сообщил, что пострадавшим детям оказывается вся необходимая медицинская помощь, передает МИА «Казинформ».

    Сегодня на трассе Актобе-Болгарка-Шубаркудук в ДТП попал минивен, который перевозил 9 детей сборной команды по волейболу Темирского района, погиб один 12-летний мальчик. Дети-спортсмены, тренер и водитель ехали на Кубок области по волейболу. В дороге машина перевернулась.

    8 детей были доставлены в областную детскую больницу, четверо из них находятся в очень тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести.

    «Друзья, хотелось бы разъяснить трагическую ситуацию, произошедшую сегодня в Актюбинской области. Прежде всего, выражаю соболезнования родителям и близким погибшего ребенка. В ДТП пострадали еще 8 детей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время по данному происшествию ведется расследование. Дело находится на особом контроле акима области Ералы Тугжанова. С пострадавшими и их родными работают психологи. Им будет оказана всесторонняя помощь», - написал в Facebook Ержан Байтанаев.

    Ранее в областном управлении физической культуры и спорта прокомментировали данное ДТП, объяснив, почему дети ехали без сопровождения полиции.


    Фото: ДП Актюбинской области
    Актюбинская область ДТП Происшествия Актобе
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