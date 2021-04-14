Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    ДТП с автобусом возле ТРЦ в Алматы: озвучены результаты экспертизы

    14 Апреля 2021, 10:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В прокуратуре Алматы предоставили информацию о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса возле ТРЦ «Мега», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что по данному факту ДП Алматы 27 февраля начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

    «В рамках досудебного расследования УД ДП Алматы, по делу назначен ряд соответствующих экспертных исследований. Согласно экспертному заключению в крови водителя автобуса следов употребления алкогольных и наркотических средств не обнаружено. В результате ДТП погиб один человек.

    В целях установления причины ДТП и технического состояния автобуса назначена соответствующая экспертиза», - сообщили в прокуратуре.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В интересах следствия, данные досудебного расследования в остальной части не подлежат разглашению (ст.201 УПК РК).

    Напомним, 27 февраля на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Макатаева в Алматы произошло крупное ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей. Несколько человек пострадали. Позже одна из пострадавших женщин скончалась в больнице. В департаменте полиции рассказали подробности аварии.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия Генпрокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи