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    ДТП с автобусом в Алматы: пострадал водитель легковушки

    1 Февраля 2022, 12:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как прокомментировали в департаменте полиции Алматы, 01 февраля около 06:20 часов водитель - гр.У., управляя автобусом марки «YUTONG», следовал по ул. Жумабаева в западном направлении и на пересечении с ул. Жансугурова допустил столкновение с автомобилем марки Nissan гос., под управлением гр. Б., который двигался по ул. Жансугурова в северном направлении»,- сообщили в ведомстве.

    В результате аварии водитель автомобиля марки Nissan доставлен в ГКБ №7 Алматы. Материал принят в производство сотрудниками УП Турксибского района.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы ДТП
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