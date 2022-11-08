ДТП с автобусами в Алматы: видео столкновения появилось в Сети

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео ДТП в Алматы с участием двух автобусов, в результате которого пострадали 15 человек и один погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жесткое столкновение двух автобусов 98-го и 201-го маршрутов произошло на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай-хана. Погиб человек.

Очевидцы сообщают, что светофор не этом перекрестке не работал.

Департамент полиции проводит досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. (Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото: facebook.com/Гульмира Илеуова