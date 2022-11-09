ДТП с автобусами в Алматы: перевозчик сделал заявление

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ТОО «Алматыэлектротранс» прокомментировало смертельное ДТП, которое произошло 8 ноября на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Компания-перевозчик сообщила, что информация касательно неисправности тормозов автобусов не соответствует действительности.

«23 сентября на маршруте №201 был обновлен подвижной состав с увеличением количества единиц. Вместо 18 автобусов марки ЛиАЗ на линию вышли 24 автобуса марки Golden Dragon 2022 года выпуска. Данные меры были приняты в связи с многочисленными жалобами от пассажиров об увеличении интервала движения. После замены и увеличения количества автобусов интервал движения был сокращен с 12 до 6-7 минут. Автобусы были приобретены в мае этого года, на текущий момент на гарантии от завода-изготовителя и в технически исправном состоянии, все технические узлы и агрегаты были исправны, также тормозная система работала исправно», - сообщили в ТОО «Алматыэлектротранс».

Как сообщалось, 8 ноября на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана в Алматы произошло жесткое столкновение двух автобусов 98-го и 201-го маршрутов. Видео появилось в Сети. В результате за медицинской помощью обратился 21 человек, госпитализированы девять пострадавших. Один умер на месте происшествия.

Кадр из видео