ДТП с автобусами в Алматы: один человек погиб, 15 пострадали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Алматы прокомментировал ДТП с участием двух автобусов на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай-хана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным полиции, в результате столкновения двух автобусов 98-го и 201-го маршрутов один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК. Назначены экспертизы», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее сообщалось о столкновении двух автобусов.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ