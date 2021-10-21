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    ДТП на трассе в Костанае: ребенка извлекали из автомобиля специнструментами

    21 Октября 2021, 18:56

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Серьёзное ДТП с тремя пострадавшими произошло в одном из районов Костанайской области, где среди пострадавших пассажиров - ребенок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

    Как сообщили в ведомстве, хозяин автомобиля марки «Nissan Largo» не справился с управлением и слетел с дороги, перевернулся на трассе районного значения Б. Чураковка – Приозерное Алтынсаринского района.

    «В 9:23 по прибытию спасателей, на месте работала скорая медицинская помощь. В машине было 4 пострадавших, один из них ребенок 2013 года рождения, спасатели с помощью специальных инструментов вызволили его из разбитого окна и передали ближайшей попутке и ею же он был доставлен в Алтынсаринскую (РБ) районную больницу», - прокомментировали в ДЧС.

    С места ДТП остальные пострадавшие были госпитализированы в Алтынсаринскую РБ с тяжелыми травмами.

    «Молодой человек 2000 года рождения получил ушиб грудной клетки и коленного сустава. Мужчине 1981 года рождения диагностировали перелом ребер, рванную рану кисти, а гражданке РФ 1979 года рождения травму живота, болевой шок и перелом ребер. Все трое сейчас находятся под наблюдением врачей, состояние стабильное»,- добавили в ДЧС.

    На месте происшествия работал трассовый медико-спасательный пункт «Щербаково» и трое спасателей.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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