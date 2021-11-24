ДТП на трассе в Акмолинской области: двое погибли, четверо госпитализированы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области на автодороге «Екатеринбург – Алматы» произошло ДТП, в котором погибли двое жителей столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 23 ноября в 00:10 в дежурную часть Жаксынского РОП поступило телефонное сообщение о том, что на 967-м км автодороги «Екатеринбург – Алматы» возле станции Перекатное произошло дорожно-транспортное происшествие.

«Предварительно установлено, что 52-летний водитель автомашины марки «Hyundai Sоlaris», двигаясь в направлении города Костаная, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной марки «Audi В-4» под управлением 59-летнего жителя города Атбасара. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир автомашины марки «Hyundai Sоlaris», оба жители города Нур-Султана», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, с различными травмами в приемный покой центральной районной больницы доставлены водитель и два пассажира автомашины «Audi В-4», пассажир автомашины марки ««Hyundai Sоlaris».

По данному факту начато досудебное расследование по части четвертой статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначена экспертиза.